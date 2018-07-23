В "Экспофоруме" стартует 15-я Петербургская техническая ярмарка

В 15-й раз в Петербурге проходит трехдневная техническая ярмарка. В этом году он будет проходить с 12 по 14 марта в "Экспофоруме". Об этом сообщают организаторы.

На ярмарку прибыли более 200 участников из России, Турции, Китая, Германии, Белоруссии, Индии, Италии и Чехии. На выставке гостям покажут новые научные разработки, продукты машиностроительного комплекса и многое другое.

Также на ярмарке будет организована специальная зона, где встретятся представители компаний-стартаперов, инвесторы и представители власти.

Ранее на Piter.TV: Конь-единорог вернулся домой: животное доставили на "Иппосферу" в "Экспофорум".

Фото: Экспофорум/ ВК



