Конь-единорог вернулся домой: животное доставили на "Иппосферу" в "Экспофорум"

С животным все в порядке.

Павловского коня-единорога, одиноко разгуливающего по улицам, вернули хозяевам. Выяснилось, что животному удалось покинуть закрытую территорию и уйти по своим делам в обход желания людей. В настоящее время кобыла найдена и оставлена для участия в шоу "Иппосфера". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Как отметили представители организации, в поисково-спасательной операции участвовало трое человек. Они являются сотрудниками местного конно-спортивного клуба. Специалисты объяснили и необычное одеяние белого животного: накануне побега оно находилась на фотосессии. Обнаружить беглянку удалось в тени парковых деревьев Там лошадь спряталась от петербургской жары.

Фото: организаторы "Иппосферы", Вконтакте