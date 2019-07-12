В "Экпофоруме" стартовал выставочный сезон

В конгрессно-выставочном комплексе "Экспофорум" открылась Международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агрорусь", первая после долгого закрытия комплекса.
Выставка будет открыта до 6 сентября. До конца текущего года в "Экспофоруме" планируют провести еще 51 мероприятие. Представители комплекса посетили более миллиона людей до пандемии. Около половины из них – иногородние и иностранные участники.
Напомним, что за минувшие сутки зафиксировали 162 новых случая COVID-19. С начала пандемии зафиксировали более 31 тысячи заражений.
Ранее мы писали, что от коронавируса в Петербурге скончались еще 22 человека.
Фото: vk.com/expoforum_spb
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