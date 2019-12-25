От коронавируса в Петербурге скончались еще 22 человека

В целом в России зафиксировали 129 новых смертей.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались 129 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего летальных случаев за указанный период зафиксировано в Петербурге (22), Свердловской области (13), Москве (12), Красноярском крае (7) и Новосибирской области (5).

С начала пандемии число жертв коронавируса в России выросло до 13 802 человек.

Ранее мы писали, что вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года.

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