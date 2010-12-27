Екатерининский дворец в Царском селе снова будут охранять ангелы

При реставрации рабочие нашли спрятанных в военное время декоративных ангелов и другие церковные украшения.

В Царском Селе на территории Екатерининского дворца реставраторы обнаружили спрятанные скульптуры ангелов. Специалисты выяснили, что фигурки принадлежат архитектурному ансамблю Церкви Воскресения Христова. Нашли их случайно: "клад" находился в алтарной части за обшивкой иконостаса. В общей сложности рабочие насчитали более 182 фрагментов золоченых декоративных элементов, включая ангелов, ранее украшавших алтарную Сень. Об этом сообщили представители пресс-службы ГМЗ "Царское Село".

Эксперты отметили, что очевидно, скульптуры были спрятаны в военное время, чтобы избежать кражи или сохранить убранство в первозданном виде. Теперь сотрудники янтарной мастерской будут заниматься восстановлением объектов. Их соберут в единое целое.

"Скорее всего, в послевоенные годы это сделали сотрудники музея в надежде, что к возрождению архитектурного шедевра XVIII века рано или поздно приступят сообщили в ГМЗ "Царское Село"

Отметим, что проведена тщательная работа по идентификации находок. Уже установлено точное местоположение каждой из деталей. Известно, что 54 элемента будут составлять одну из створок для Царских врат.

Напомним, что вандалы напали на княгиню Шеину: скульптура лишилась головы.

Фото: Pixabay.com

