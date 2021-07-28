В Екатеринбурге заметили гуляющего с автоматом молодого человека

Жители Екатеринбурга заметили парня, который разгуливал по дворам жилых домов с автоматов в руках. Об этом пишет ТАСС.
Несколько групп социальных сетей опубликовали ролики подписчиков, на которых видно, как молодой человек, одетый в черный балахон с капюшоном, вооруженный предположительно автоматом АК-74, проходит вдоль домов ЖК и иногда целится из оружия. По словам очевидцев, выстрелов произведено не было.
В настоящее время полиция проводит проверку по опубликованной в интернете информации.
Ранее житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании. Сначала он выстрелил в своего знакомого в ходе конфликта, а потом по прибывшим сотрудникам СОБР.
Видео: ВК / Инцидент Екатеринбург
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