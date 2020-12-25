В Екатеринбурге за полчаса задержали 30 участников акции в поддержку Навального

В Екатеринбурге за полчаса задержали 30 участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "ОВД-инфо".
Официальных данных о количестве собравшихся на акции протеста пока не сообщается. Известно, что за 30 минут воскресной акции число задержанных в 2 раза превысило число всех задержанных в субботу, 23 января. Штаб Навального в Екатеринбурге сообщил о завершении акции, но люди продолжают гулять по городу. Большинство протестующих добрались до стадиона "Динамо".
Напомним, что 23 января в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.
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Видео: Youtube/Свободные Люди Воронежа, ZMAGAR, MA1PA
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