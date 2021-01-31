Полиция Москвы отпустила Николая Сванидзе

Члена СПЧ провели в автозак для проверки документов.

В центре Москвы силовики задержали профессора и заведующего кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ Николая Сванидзе. Его сопроводили в автозак для проверки документов, а затем отпустили.

ФБК анонсировал несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального сразу в нескольких городах России. Правоохранительные органы призвали граждан отказаться от участия в акциях и не нарушать закон. С утра в столице начались задержания демонстрантов. Полицейские закрыли выход из станции метро "Чистые пруды". Кафе и рестораны в центре города работают только на вынос.

Напомним, что 23 января в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

Ранее мы сообщили, что Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье.

Видео: Telegram/На видео видно, Раньше всех. Ну почти., Twitter/Daily from the Duma