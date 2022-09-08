В Екатеринбурге у главреда "Вечерних ведомостей" прошли обыски

Поводом для обыска стало следственное поручение по уголовному делу на экс-депутата Госдумы.

В Екатеринбурге в квартире главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова прошли обыски. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Поводом для обыска стало следственное поручение по уголовному делу на бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, бежавшему из России. Источник сообщил, что у главреда "Вечерних ведомостей" был тесный контакт с экс-депутатом, которого обвиняют в фейках против ВС РФ, по проекту "Утро Февраля".

Самого Постникова по месту жительства не оказалось. Его местонахождение неизвестно.

Ранее экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии.

Видео: Telegram / РИА Новости

* – физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента