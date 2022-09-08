В Екатеринбурге у главреда "Вечерних ведомостей" прошли обыски

В Екатеринбурге в квартире главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова прошли обыски. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
Поводом для обыска стало следственное поручение по уголовному делу на бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, бежавшему из России. Источник сообщил, что у главреда "Вечерних ведомостей" был тесный контакт с экс-депутатом, которого обвиняют в фейках против ВС РФ, по проекту "Утро Февраля".
Самого Постникова по месту жительства не оказалось. Его местонахождение неизвестно.
Ранее экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии.
Видео: Telegram / РИА Новости
* – физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
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