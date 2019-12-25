В Екатеринбурге школьница погибла под колесами трамвая

Она ехала на сцепке между вагонами, но сорвалась и попала под колеса общественного транспорта.

В Екатеринбурге трамвай задавил девочку, которая ехала на сцепке между вагонами. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Инцидент произошел 4 октября около семи часов вечера по московскому времени. По данным ведомства, погибшему подростку на вид было 12-14 лет.

Несовершеннолетний пешеход, находившийся на сцепке между вагонами трамвая, при движении по улице 8 Марта со стороны улицы Академика Шварца в сторону улицы Юлиуса Фучика упал на трамвайные пути. из сообщения УГИБДД по Екатеринбургу

Ранее в Петербурге госпитализировали парня, который отравился мухоморами.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу