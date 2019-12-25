В Екатеринбурге школьница погибла под колесами трамвая

В Екатеринбурге трамвай задавил девочку, которая ехала на сцепке между вагонами. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на городское управление ГИБДД.
Инцидент произошел 4 октября около семи часов вечера по московскому времени. По данным ведомства, погибшему подростку на вид было 12-14 лет.
Несовершеннолетний пешеход, находившийся на сцепке между вагонами трамвая, при движении по улице 8 Марта со стороны улицы Академика Шварца в сторону улицы Юлиуса Фучика упал на трамвайные пути.
из сообщения УГИБДД по Екатеринбургу
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Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
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