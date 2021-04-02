Все животные погибли.

В Екатеринбурге сгорел террариум с рептилиями. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. Свердловская природоохранная прокуратура проводит проверку по данному факту. Известно, что внутри помещений погибли все животные.

Прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о гибели животных при пожаре в террариуме. К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. пресс-служба прокуратуры по региону

По результатам проверки эксперты примут процессуальное решение. Уточняется соблюдение законодательных требований в сфере охраны и использования животного мира.

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