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В Екатеринбурге после вечеринки сгорел дом многодетной семьи

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Родители уехали в город, а подростки решили растопить сауну.

В Екатеринбурге сгорел двухэтажный дом многодетной семьи с 17 детьми. Об этом пишет портал "Е1.ру".

Пожар произошел в жилом районе Уктус 30 декабря около четырех часов утра. Огонь охватил не только сам дом, но и прилегающие к нему постройки. Пожарным удалось предотвратить переход пламени на соседние дома. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Тушение заняло почти три часа. В ликвидации пожара были задействованы 23 человека и семь единиц спецтехники.

В доме проживает многодетная семья.  В тот день родители уехали в другой город, а дети решили устроить вечеринку. Ночью они растопили сауну, однако из-за короткого замыкания начался пожар.

В результате ЧП никто не пострадал, все подростки живы и в безопасности.

Ранее из-за взрыва газового баллона загорелся многоквартирный дом в Ялте.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Теги: екатеринбург, многодетная семья, пожар в частном доме
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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