В Екатеринбурге после вечеринки сгорел дом многодетной семьи

Родители уехали в город, а подростки решили растопить сауну.

В Екатеринбурге сгорел двухэтажный дом многодетной семьи с 17 детьми. Об этом пишет портал "Е1.ру".

Пожар произошел в жилом районе Уктус 30 декабря около четырех часов утра. Огонь охватил не только сам дом, но и прилегающие к нему постройки. Пожарным удалось предотвратить переход пламени на соседние дома. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Тушение заняло почти три часа. В ликвидации пожара были задействованы 23 человека и семь единиц спецтехники.

В доме проживает многодетная семья. В тот день родители уехали в другой город, а дети решили устроить вечеринку. Ночью они растопили сауну, однако из-за короткого замыкания начался пожар.

В результате ЧП никто не пострадал, все подростки живы и в безопасности.

Ранее из-за взрыва газового баллона загорелся многоквартирный дом в Ялте.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга