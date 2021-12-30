В Екатеринбурге после вечеринки сгорел дом многодетной семьи

В Екатеринбурге сгорел двухэтажный дом многодетной семьи с 17 детьми. Об этом пишет портал "Е1.ру".
Пожар произошел в жилом районе Уктус 30 декабря около четырех часов утра. Огонь охватил не только сам дом, но и прилегающие к нему постройки. Пожарным удалось предотвратить переход пламени на соседние дома. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Тушение заняло почти три часа. В ликвидации пожара были задействованы 23 человека и семь единиц спецтехники.
В доме проживает многодетная семья. В тот день родители уехали в другой город, а дети решили устроить вечеринку. Ночью они растопили сауну, однако из-за короткого замыкания начался пожар.
В результате ЧП никто не пострадал, все подростки живы и в безопасности.
Ранее из-за взрыва газового баллона загорелся многоквартирный дом в Ялте.
Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все