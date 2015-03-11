В Екатеринбурге самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП

В результате инцидента никто не пострадал.

В Екатеринбурге самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 29 июня. Самолет CRJ-200 следовал рейсом из Тобольска. В результате выкатывания на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж. Аэропорт в Екатеринбурге временно вводил ограничения на прием воздушных судов. Сотрудники транспортной прокуратуры проверят исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее в МЧС России напомнили о правилах безопасности в самолете.

Видео: Telegram / Уральская транспортная прокуратура