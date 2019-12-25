В Екатеринбурге противников QR-кодов арестовали за неповиновение полиции

Активисты проведут под стражей 12 суток.

E1.RU: в Екатеринбурге противников QR-кодов и масочного режима арестовали за неповиновение полиции. Журналисты местного издания уточнили, что двое жителей заключены под стражу. Ранее граждане РФ оккупировали территории торгового центра "Гранат", расположенного по улицу Амундсена. Активистов увезли в изолятор прямо из зала судебного заседания.

По данным СМИ, Андрея Подкидышева и Леонида Привалова признали виновными по статье 19.3 КоАП. В течение 12 суток молодые люди будут находиться под стражей. ПОстановление принято 19 ноября Ленинским районным судом. Также известно о том, что в спецприемнике Екатеринбурга для антимасочников не нашлось посадочного места. Из-за этого задержанных оперативникам пришлось транспортировать в отделение города Первоуральск.

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Фото: www.e1.ru

