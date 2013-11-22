  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:20
174
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели тушили торговый комплекс в поселке Яблоновский в Адыгее

0 0

На борьбу с пожаром ушло почти 4 часа.

В среду, 17 ноября, в поселке Яблоновский (Республика Адыгея) произошел масштабный пожар в торговом центре. 

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в ТЦ "Magic Shop" поступило в 15 часов. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Судя по кадрам с места, огонь был хорошо виден со стороны улицы, искры сыпались на тротуар. 

Тушение было затруднено расположением ближайшего водоисточника, плотностью расположения зданий и большой горячей нагрузкой.

говорится в официальном сообщении. 

Обошлось без погибших и пострадавших. Полностью ликвидировать огонь удалось в 18:52. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Волгограде загорелся цех на территории завода "Красный Октябрь". 

Фото: ГУ МЧС по Республике Адыгея

Видео: Instagram / @nashyablonovskiy

Теги: адыгея, пожар, торговый комплекс
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии