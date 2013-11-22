Спасатели тушили торговый комплекс в поселке Яблоновский в Адыгее

На борьбу с пожаром ушло почти 4 часа.

В среду, 17 ноября, в поселке Яблоновский (Республика Адыгея) произошел масштабный пожар в торговом центре.

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в ТЦ "Magic Shop" поступило в 15 часов. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Судя по кадрам с места, огонь был хорошо виден со стороны улицы, искры сыпались на тротуар.

Тушение было затруднено расположением ближайшего водоисточника, плотностью расположения зданий и большой горячей нагрузкой. говорится в официальном сообщении.

Обошлось без погибших и пострадавших. Полностью ликвидировать огонь удалось в 18:52.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Волгограде загорелся цех на территории завода "Красный Октябрь".

Фото: ГУ МЧС по Республике Адыгея

Видео: Instagram / @nashyablonovskiy