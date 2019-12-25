Пострадали мужчина и еще один ребенок.

В Екатеринбурге при пожаре в коллективном саду погиб ребенок. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета РФ. По данным специалистов, возгорание зафиксировано в ночь на 1 сентября в садоводческом товариществе "Железнодорожник".

Ранее стало известно о том, что пламя охватило территорию в тысячу квадратных метров. Позже спасатели установили, что жертвой трагедии стал несовершеннолетний. Его тело найдено в одном из частных домов. Также пострадали местные жители - мужчина и еще один несовершеннолетний.

Три человека пострадали (мужчина и двое детей), из них один малолетний погиб, второй ребенок и его отец находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Артем Решетников, глава отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СКР

Следователи осмотрели место инцидента. Разыскиваются очевидцы пожара. Тело погибшего направлено на экспертизу. Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что жертвой стал мальчик, родившийся в 2013 году. Он рос в полной семье, которая не стояла на учете в ПДН. По одной из версий случившегося причиной пожара могло стать замыкание электропроводки или чрезмерный нагрев печи после мытья в бане. Не исключается также версия с неосторожным обращение с печным оборудованием.

Фото: СК РФ по Свердловской области