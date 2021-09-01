На Урале потушили пожар в садовом товариществе на площади 1 тыс. кв. м

Информации о пострадавших нет.

На Урале потушили пожар в садовом товариществе на площади в тысячу квадратных метров. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении ГУ МЧС. Пламя специалисты смогли локализовать в 05:30 утра по местному времени (03:30 по московскому времени). Открытое горение было потушено к 07:05 часам (05:05 по времени Москвы). В ликвидации огня участвовали 31 человек личного состава ведомства и 10 единиц спецтехники.

Открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Диспетчер экстренной службы получил уведомление о пожаре в 04:19 по местному времени. Заполыхали восемь зданий, а также надворные конструкции. Сведений о пострадавших нет. Сотрудники местного издания Ura.ru уточнили, что инцидент зафиксирован на территории Садового некоммерческого товарищества "Энергостроитель".

В Ленобласти 1 сентября ожидаются дожди.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Свердловской области