На Урале потушили пожар в садовом товариществе на площади 1 тыс. кв. м

На Урале потушили пожар в садовом товариществе на площади в тысячу квадратных метров. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении ГУ МЧС. Пламя специалисты смогли локализовать в 05:30 утра по местному времени (03:30 по московскому времени). Открытое горение было потушено к 07:05 часам (05:05 по времени Москвы). В ликвидации огня участвовали 31 человек личного состава ведомства и 10 единиц спецтехники.
Открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Диспетчер экстренной службы получил уведомление о пожаре в 04:19 по местному времени. Заполыхали восемь зданий, а также надворные конструкции. Сведений о пострадавших нет. Сотрудники местного издания Ura.ru уточнили, что инцидент зафиксирован на территории Садового некоммерческого товарищества "Энергостроитель".
В Ленобласти 1 сентября ожидаются дожди.
Фото и видео: ГУ МЧС России по Свердловской области
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