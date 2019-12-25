В Ленобласти 1 сентября ожидаются дожди

Днем воздух прогреется до +13..+18 градусов.

В первый день осени в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 1 сентября местами, преимущественно на юге, пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

Ночью температура опустится до +8..+13 градусов, местами до +3..+5 градусов. Днем воздух прогреется до +13..+18 градусов.

Фото: Piter.tv