Уральский маньяк, 22 года насиловавший женщин, получил пожизненный срок

Также мужчина убил одну свою жертву. Он не менее 15 раз ударил ее ножом и задушил поясом куртки.

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Баласова, который обвинялся в убийстве девушки и 32 изнасилованиях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого гражданские иски потерпевших о компенсации им морального и материального ущерба. региональная прокуратура

Ранее мужчина уже отбывал наказание за изнасилования и нападения. Тогда суд дал ему 15 лет колонии. В 2009 году, после освобождения, он возобновил свои нападения на женщин, свои действия, в основном, он совершал в районе автомобильных мостов и транспортных развязок.

Первое преступление Баласов совершил 19 декабря 1992 года, его жертвой стала 15-летняя девочка. Уже после тюрьмы, в декабре 2009 года, около ж/д путей он напал на 24-летнюю девушку, которая шла из магазина в сторону станции. Баласов попытался ее изнасиловать, но его жертва активно сопротивлялась. Тогда мужчина из мести не менее 15 раз ударил ее ножом и задушил поясом куртки.

Всего мужчина с 2009 по 2014 год совершил 32 преступления против половой свободы, по уголовному делу проходят 12 потерпевших.

Преступник Дмитрий Баласов 1970-го года рождения был задержан 11 января 2018 года в городе Полевской.

Днем ранее в Петербурге мигрант изнасиловал безработную женщину

Фото: Следком Свердловской области