В Петербурге мигрант изнасиловал безработную женщину

Нападавший был задержан. Против него могут возбудить уголовное дело по статье "изнасилование".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании. Об этом Piter.TV сообщил источник в полиции.

Как стало известно, ночью 1 июня в отдел полиции обратилась 38-летняя безработная женщина. Она рассказала сотрудникам, что решила выпить со своим знакомым. По прошествии некоторого времени мужчина напал на нее и изнасиловал.

Нападавший был задержан. Им оказался гражданин Таджикистана, который работает охранником цеха по производству стеклопакетов в Московском районе. Против него могут возбудить уголовное дело по статье "изнасилование".

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Фото: Piter.TV