В Екатеринбурге мужчина затолкал девушку в нижнем белье в автомобиль

Девушка пыталась убежать от мужчины.

В Екатеринбурге мужчина посреди дороги подрался с девушкой, которая была в нижнем белье. Видео произошедшего было опубликовано на портале E1.

На кадрах заметно, что девушка пытается убежать от мужчины, но он ее догоняет. хватает за волосы и пытается затолкать в стоящую неподалеку машину. Девушка в свою очередь пытается освободиться, но у нее не получается.

Инцидент произошел на улице Мехренцева. По информации издания, в машине ехала пара, но по какой-то причине девушка попыталась от возлюбленного сбежать.

Ранее мы сообщали, что на Гражданском проспекте в Петербурге в яму с горячей водой провалились несколько автомобилей.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга