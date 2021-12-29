В Екатеринбурге кондуктор обматерила пожилую пассажирку из-за скользких ступеней

Водитель не смог помочь разрешить возникший конфликт.

В Екатеринбурге кондуктор обматерила пожилую пассажирку из-за скользких ступенек автобуса. Об этом сообщает информационный портал "Е1.ru".

Очевидцы утверждают, что кондуктор нагрубила бабушке из-за того, что та пожаловалась на наледь на ступеньках транспортного средства, из-за чего она чуть не упала. Остальные пассажиры обратились к водителю с просьбой вмешаться в конфликт, однако он ничего не смог сделать.

В транспортной компании, которой принадлежит автобус, заявили СМИ, что разберутся в скандальной ситуации. В городской администрации отметили недопустимость такого отношения кондуктора по отношению к пассажирам.

Ранее в Сургуте кондуктор выгнала из автобуса ребенка с ДЦП.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга