В Екатеринбурге отметили салютом день смерти Сталина. Об этом пишет издание Znak.com.
Его организовала инициативная группа горожан. Они запустили фейерверк в 67-ю годовщину смерти Иосифа Сталина.
Внимание на это в своём Instagram обратил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Мнения горожан по этому поводу разделились. Кто-то считал это правильным поступком, другие осуждали.
Перед салютом на место прибыли сотрудники полиции. Они сфотографировали пиротехнику и организаторов.
Ранее Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции.
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