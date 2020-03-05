К организаторам пришла полиция.

В Екатеринбурге отметили салютом день смерти Сталина. Об этом пишет издание Znak.com.

Его организовала инициативная группа горожан. Они запустили фейерверк в 67-ю годовщину смерти Иосифа Сталина.

Внимание на это в своём Instagram обратил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Мнения горожан по этому поводу разделились. Кто-то считал это правильным поступком, другие осуждали.

Перед салютом на место прибыли сотрудники полиции. Они сфотографировали пиротехнику и организаторов.

Ранее Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции.