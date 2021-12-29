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В Екатеринбурге эвакуировали более 90 школ из-за угроз минирования

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Большинство образовательных учреждений отправили школьников по домам.

В Екатеринбурге 93 школы получили сообщения о минировании. Учащиеся и сотрудники образовательных учреждений были в срочном порядке эвакуированы из зданий. Об этом сообщили в департаменте образования городской администрации.

Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9.00 (7.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий.

из сообщения департамента образования администрации Екатеринбурга

В беседе С ТАСС представитель ведомства добавил, что большинство школ, которые получили сообщение о минировании, отправили учащихся домой. 

Ранее в Тверской области задержали неонациста за подготовку терактов.

Видео: ВК/Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU

Теги: екатеринбург, минирование школ
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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