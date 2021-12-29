В Екатеринбурге эвакуировали более 90 школ из-за угроз минирования

Большинство образовательных учреждений отправили школьников по домам.

В Екатеринбурге 93 школы получили сообщения о минировании. Учащиеся и сотрудники образовательных учреждений были в срочном порядке эвакуированы из зданий. Об этом сообщили в департаменте образования городской администрации.

Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9.00 (7.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий. из сообщения департамента образования администрации Екатеринбурга

В беседе С ТАСС представитель ведомства добавил, что большинство школ, которые получили сообщение о минировании, отправили учащихся домой.

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