Воздушное судно незапланированно приземлилось в аэропорту Кольцово.

В Екатеринбурге экстренно сел самолет, летевший из Тюмени. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил представитель пресс-службы местного аэропорта Кольцово. Согласно данным источника, речь идет о пассажирском лайнере компании "Руслайн", направлявшимся в Воронеж.

Рейс 7R-508 Тюмень - Воронеж совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании источник в пресс-службе аэропорта

На данный момент известно, что борт приземлился в Екатеринбурге около 08:10 утра 26 декабря по местному времени (06:10 утра по московскому времени). На данный момент информации о пострадавших нет. В воздушном судне находились 35 пассажиров, включая пятерых детей. Предполагается, что причиной экстренной посадки стал сигнал датчика о неубранной стойке шасси. Сейчас транспортная прокуратура по Свердловской области занимается провекой соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.

Летящий в Москву из-за границы самолет приготовился к аварийной посадке.

Фото: Piter.tv