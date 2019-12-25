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Летящий в Москву из-за границы самолет приготовился к аварийной посадке
Сегодня, 11:18
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lesjasap

Летящий в Москву из-за границы самолет приготовился к аварийной посадке

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У воздушного судна мог отказать автопилот.

Летящий в Москву из-за границы самолет приготовился к аварийной посадке. Об этом журналистам "Интерфакса" сообщил собственный источник. По данным агентства, речь идет о грузовом борте Ту-204, который летел по маршруту из Лейпцига до РФ. Известно, что лайнер планирует экстренно сесть на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Согласно предварительной информации, у самолета отказал автопилот.

Мониторинговый портал FlighrRadar показывает, что самолету присвоен бортовой номер RA-64024. Воздушное судно с таким обозначением совершило несколько кругов над Шереметьево, но не зашло на посадку. Вместо этого борт снова набрал высоту и направилось в другой пункт назначения.

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Фото: Piter.tv

Теги: аварийная посадка, лейпциг, шереметьево
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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