В Екатеринбурге четверо мужчин напали на подростка и нанесли ему два ножевых ранения

Злоумышленники разыскиваются.

В Екатеринбурге четверо мужчин напали на 17-летнего подростка и нанесли ему два ножевых ранения. Соответствующее заявление сделали региональные правоохранительные органы. Уточняется, что изначально злоумышленники прыснули в лицо пострадавшего газ из баллончика, после чего стали бить его ногами. Ролик с камер видеонаблюдения, запечатлевший инцидент, распространился по социальным сетям. Один из очевидцев преступления отметил, что видел, как подозреваемые следовали за длинноволосым юношей до подъезда, находящегося по Тбилисскому бульвару города.В настоящее время потерпевший написал заявление в полицию.

По факту инцидента сотрудниками территориального ОВД организована проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к конфликту. пресс-служба МВД по региону

Известно, что несовершеннолетнему пришлось обращаться в больницу. Медики диагностировали у пациента резаную рану левого бедра и наложили три шва. Преступник разыскиваются.

В Купчино полицейские задержали мужчину, стрелявшего в таксиста.

Фото и видео: Telegram / SHOT