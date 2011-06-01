В Египте за сутки пострадали сотни людей от укусов скорпионов

Град и дождь повредили норы животных, после чего они покинули свои дома.

В Египте более 500 человек пострадали от укусов скорпионов. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление исполняющего обязанности главы минздрава страны Халеда Абд аль-Гаффара.

Нашествие скорпионов началось накануне в провинции Асуан, расположенной на юге Египта. 13 ноября на регион обрушились сильные дожди и град, вследствие чего оказались повреждены норы животных. Они покинули свои дома и оказались поблизости людей.

503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов. Погибших от укусов нет. из сообщения минздрава Египта

По данным ведомства, все пострадавшие граждане были выписаны из больниц. Министр заверил, что запасов противоядий достаточно во всех медицинских учреждениях страны. Граждан призвали немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, высокая температура, а также рвота и диарея.

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