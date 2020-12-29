В ЕК назвали хорошей и естественной мерой введение сертификатов вакцинации в ЕС

Дана Спинант объяснила, какой аспект сертификации вызывает больше всего вопросов.

В Еврокомиссии назвали хорошей и естественной медицинской мерой введение сертификатов вакцинации в ЕС. Об этом журналистам во время брифинга заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант. Чиновника отметила, что вопрос влияния на свободу перемещения этого документа будет обсуждаться, так как он нуждается в экспертной оценке.

С медицинской точки зрения паспорта или сертификаты вакцинации - это нормальная и естественная мера. Однако вопрос о дополнительных правах, которые будет давать такой документ, требует уточнения, и он будет обсуждаться на уровне Евросоюза Дана Спинант, официальный представитель ЕК

Россия не планирует закупать вакцину Pfizer в 2021 году.

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