В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку

Сотрудники ГУ МЧС в Биробиджане спасли собаку, которая почти утонула в мазуте. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились специалисты из регионального управления экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что животное еле скулила. Пострадавшего пса удалось найти на территории заброшенного предприятия города. В мазуте была видна только часть морды животного. На операцию по вызволению собаки у спасателей ушло около часа.
Ее было чрезвычайно сложно вытащить. Я тяну за поводок — она задыхается, я ослабляю хватку — она тонет в мазуте...
областной Telegram-канал ГУ МЧС, слова одного из спасателей
В экстренном ведомстве добавили, что "измученное животное признал своим" житель Биробиджана.
На Юнтоловском проспекте 15 пожарных тушили балкон с мусором.
Фото и видео: Telegram / МЧСЕАО
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