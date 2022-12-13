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В ЕАО спасли почти утонувшую в мазуте собаку

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На операцию по освобождению животного ушло около часа.

Сотрудники ГУ МЧС в Биробиджане спасли собаку, которая почти утонула в мазуте. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились специалисты из регионального управления экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что животное еле скулила.  Пострадавшего пса удалось найти на территории заброшенного предприятия города. В мазуте была видна только часть морды животного. На операцию по вызволению собаки у спасателей ушло около часа.

Ее было чрезвычайно сложно вытащить. Я тяну за поводок — она задыхается, я ослабляю хватку — она тонет в мазуте...

областной Telegram-канал ГУ МЧС, слова одного из спасателей

В экстренном ведомстве добавили, что "измученное животное признал своим" житель Биробиджана.

На Юнтоловском проспекте 15 пожарных тушили балкон с мусором.

Фото и видео: Telegram / МЧСЕАО

Теги: биробиджан, гу мчс, еао, еврейская автономная область, мазут
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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