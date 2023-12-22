В ЕАО прошли массовые задержания сектантов

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В Еврейской автономной области прошли массовые задержания сектантов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, силовые структуры нагрянули к адептам запрещенной организации "Свидетели Иеговы"*. В ходе обысков в квартире одного из задержанных обнаружили расписку, что тот отказывается от переливания крови. Членов организации обвиняют в вербовке новых адептов в регионе, несмотря на запрет деятельности, и пропаганде своих взглядов. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке изъяли 570 кг браконьерской красной икры.

Видео: Telegram / SHOT

* – организация признана экстремистской и запрещена в РФ