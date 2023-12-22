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В ЕАО прошли массовые задержания сектантов

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Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В Еврейской автономной области прошли массовые задержания сектантов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, силовые структуры нагрянули к адептам запрещенной организации "Свидетели Иеговы"*. В ходе обысков в квартире одного из задержанных обнаружили расписку, что тот отказывается от переливания крови. Членов организации обвиняют в вербовке новых адептов в регионе, несмотря на запрет деятельности, и пропаганде своих взглядов. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке изъяли 570 кг браконьерской красной икры.

Видео: Telegram / SHOT

* – организация признана экстремистской и запрещена в РФ

Теги: еврейская автономная область, задержание, сектанты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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