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В Дубае загорелся 360 метровый небоскреб Almas Tower

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В сети появилось видео горящего 74-этажного небоскреба от очевидцев.

Накануне, 22 апреля, на вершине одного из самых высоких небоскребов Дубае начался пожар. 

Местные власти сообщили, что около 100 человек были спешно и без паники и происшествий эвакуированы из горящего небоскреба. Пожар был быстро локализован и потушен. Пострадавших при пожаре нет.

Небоскреб Almas Tower был построен в 2009 году и был какое-то время самым высоким зданием в Дубае. Его высота составляет 360 метров и в нем 74 этажа. 70 из которых используются в коммерческих целях и 4 технических этажа. Он расположен возле озера Джумейра на искусственном острове.

Видео: YouTube/S.Marta

Теги: видео пожара , дубаи , оаэ , пожар , пожар в небоскребе
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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