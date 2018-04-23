В Дубае загорелся 360 метровый небоскреб Almas Tower

В сети появилось видео горящего 74-этажного небоскреба от очевидцев.

Накануне, 22 апреля, на вершине одного из самых высоких небоскребов Дубае начался пожар.

Местные власти сообщили, что около 100 человек были спешно и без паники и происшествий эвакуированы из горящего небоскреба. Пожар был быстро локализован и потушен. Пострадавших при пожаре нет.

Небоскреб Almas Tower был построен в 2009 году и был какое-то время самым высоким зданием в Дубае. Его высота составляет 360 метров и в нем 74 этажа. 70 из которых используются в коммерческих целях и 4 технических этажа. Он расположен возле озера Джумейра на искусственном острове.

Видео: YouTube/S.Marta