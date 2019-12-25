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В Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в поножовщине на овощебазе в Петербурге
Сегодня, 10:44
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В Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в поножовщине на овощебазе в Петербурге

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Подозреваемому избрана мера пресечения – арест.

Во вторник, 21 декабря, в московском аэропорту Домодедово полиция задержала 22-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в нападении с ножом на своего земляка на овощной базе в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

На прошлой неделе, 18 декабря, в полицию из больницы поступила телефонограмма. Вечером этого же дня с рынка в тяжелом состоянии госпитализировали 23-летнего гражданина Узбекистана. Его ножом ранили в грудь и живот. 

Ранее поножовщина на АЗС на проспекте Большевиков попала на видео.

Фото: wikipedia.org

Теги: домодедово, овощная база, поножовщина, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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