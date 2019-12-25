В Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в поножовщине на овощебазе в Петербурге

Подозреваемому избрана мера пресечения – арест.

Во вторник, 21 декабря, в московском аэропорту Домодедово полиция задержала 22-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в нападении с ножом на своего земляка на овощной базе в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

На прошлой неделе, 18 декабря, в полицию из больницы поступила телефонограмма. Вечером этого же дня с рынка в тяжелом состоянии госпитализировали 23-летнего гражданина Узбекистана. Его ножом ранили в грудь и живот.

Ранее поножовщина на АЗС на проспекте Большевиков попала на видео.

Фото: wikipedia.org