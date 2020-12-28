В Доме журналиста откроется Правовой центр

Центр будет мониторить соблюдение прав и законных интересов журналистов Петербурга.

В петербургском Доме журналиста открывается Правовой центр: соглашение о сотрудничестве заключили АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" (управляющей компании Дома журналиста), АНО "Центр правовой защиты журналистов" и Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России.

Центр займется мониторингом соблюдения прав и законных интересов журналистов Северной столицы, а также будет оказывать необходимую юридическую помощь.

В самом Доме журналиста отметили, что важную роль играет созданная в 2020 году организацию АНО "Центр правовой защиты журналистов" – высокопрофессиональные юристы, которые специализируются в области медиаправа, уже оказали помощь многим коллегам. Кроме того в центре предусмотрена "горячая линия". Проконсультироваться можно не только по вопросам нарушения прав журналистов, но и по претензиям к СМИ от физических лиц, которых упомянули при публикации, использованию фото и видео, правовому анализу предъявленных предписаний Роскомнадзора.

Предполагается, что юридическая поддержка станет доступнее для петербургских журналистов.

Ранее мы писали, что Иван Голунов опубликовал видео с подробной хронологией своего задержания.

Фото: Piter.TV