По словам очевидцев, пострадавшего унесли на носилках медики.

В понедельник, 1 апреля, в "Девяткино" черная иномарка сбила молодого человека. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел напротив Графской улицы,12. По словам очевидцев, пострадавшего унесли на носилках медики.

Напротив Графской 12к1 видимо кого-то сбила машина. Человек лежит на дороге, рядом машина на аварийке, гаишники и скорая тут же сказано в сообщении

Горожане отметили, что на месте происшествия нет пешеходного перехода. Вероятнее всего молодой человек перебегал дорогу.

Причины аварии устанавливаются.

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Фото:дтп и чп петербург/вк