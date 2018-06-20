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В "Девяткино" черная иномарка сбила молодого человека
Сегодня, 18:41
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IRINA_CHALKINA

В "Девяткино" черная иномарка сбила молодого человека

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По словам очевидцев, пострадавшего унесли на носилках медики.

В понедельник, 1 апреля, в "Девяткино" черная иномарка сбила молодого человека. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел напротив Графской улицы,12.  По словам очевидцев, пострадавшего унесли на носилках медики.

Напротив Графской 12к1 видимо кого-то сбила машина. Человек лежит на дороге, рядом машина на аварийке, гаишники и скорая тут же

сказано в сообщении

Горожане отметили, что на месте происшествия нет пешеходного перехода. Вероятнее всего молодой человек перебегал дорогу.

Причины аварии устанавливаются. 

Ранее мы сообщали о том, что Видео: на пересечении Невского и Михайловской столкнулись три машины

Фото:дтп и чп петербург/вк

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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