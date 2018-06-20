В понедельник, 1 апреля, в "Девяткино" черная иномарка сбила молодого человека. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Инцидент произошел напротив Графской улицы,12. По словам очевидцев, пострадавшего унесли на носилках медики.
Напротив Графской 12к1 видимо кого-то сбила машина. Человек лежит на дороге, рядом машина на аварийке, гаишники и скорая тут же
сказано в сообщении
Горожане отметили, что на месте происшествия нет пешеходного перехода. Вероятнее всего молодой человек перебегал дорогу.
Причины аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщали о том, что Видео: на пересечении Невского и Михайловской столкнулись три машины
Фото:дтп и чп петербург/вк
Оставить комментарий