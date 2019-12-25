На площадке на Колпинском шоссе ребенка придавило качелью

По предварительной информации, 9-летний ребёнок катался вместе с друзьями, но упал под качель и оказался зажат.

В Петербурге на новой детской площадке возле дома на Колпинском шоссе, 12 ребёнка придавило качелью. Информация о ЧП появилась в группе "Детскосельский Онлайн" во ВКонтакте.

По предварительной информации, 9-летний ребёнок катался вместе с друзьями, но упал под качель и оказался зажат. До приезда МЧС, находившиеся по близости мужчины, начали раскручивать тяжелую качель.

Спасатели приехали за считанные минуты и вытащили ребёнка из-под качели. Его госпитализировали в детскую больницу. Качель предназначена для детей-инвалидов и оборудована пандусом для инвалидной коляски.

Накануне в Петербурге годовалый ребенок упал на осколки от разбитого стакана.

Фото: ВКонтакте / Детскосельский Онлайн