В первый день осени в Петербурге похолодает, пройдут дожди

Температура воздуха будет на 3-4 градусов ниже нормы.

В среду, 1 сентября, на погоду в Петербурге окажет влияние северо-западная периферия углубляющегося циклона. В небе над городом станет больше облаков, пройдут кратковременные дожди. Температурный фон окажется на 3-4 градусов ниже нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в городе покажут +14…+16 градусов, в Ленобласти +12…+17. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Царском Селе в честь Дня знаний прошло шоу дронов.

Фото: Instagram / marie_gofman