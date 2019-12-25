  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В первый день осени в Петербурге похолодает, пройдут дожди
Сегодня, 8:16
189
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В первый день осени в Петербурге похолодает, пройдут дожди

0 0

Температура воздуха будет на 3-4 градусов ниже нормы.

В среду, 1 сентября, на погоду в Петербурге окажет влияние северо-западная периферия углубляющегося циклона. В небе над городом станет больше облаков, пройдут кратковременные дожди. Температурный фон окажется на 3-4 градусов ниже нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в городе покажут +14…+16 градусов, в Ленобласти +12…+17. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Царском Селе в честь Дня знаний прошло шоу дронов.

Фото: Instagram / marie_gofman

Теги: михаил леус, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии