В Царском Селе в честь Дня знаний прошло шоу дронов

В небо поднялись 1050 дронов, которые выстраивались в самые разные фигуры.

Вечером 30 августа, в преддверии Дня знаний, в Царском Селе состоялось шоу дронов. Очевидцы выложили в сеть красочные фото и видео с места событий.

В небо над площадью перед Екатерининским дворцом поднялись 1050 дронов, расположенных всего в метре друг от друга. На высоте 300 метров они выстраивались в самые разные фигуры. Сначала зрители увидели профиль Александра Пушкина, затем гусиное перо и раскрытую книгу с известными строками из стихотворений.

Шоу продолжалось около 10 минут. Организаторы пояснили, что именно на это время хватает заряда аккумуляторов.

Ранее мы публиковали истории читателей о худшем и лучшем Дне знаний.

Фото: Instagram / yaninalavna

Видео: Instagram / tsarskoeselo_art