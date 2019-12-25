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В День всех влюбленных жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние
Сегодня, 9:55
94
nastya960

В День всех влюбленных жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние

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Подбирать место для наблюдения "охотники за северным сиянием" советуют заранее.

В День всех влюбленных в Ленинградской области можно будет наблюдать северное сияние. Такая информация появилась в Telegram-канале "Астро Фото Болото". Магнитные возмущения с планетарным индексом K 3-5 баллов 14-15 февраля ожидаются в результате воздействия скоростного ветра из корональной дыры.

Подбирать место для наблюдения "охотники за северным сиянием" советуют заранее. Для самого зрелищного вида нужно уехать как можно дальше от города.

Специалисты советуют с 13 февраля начать отслеживать графики солнечной активности и прогноз погоды.

Ранее фотографы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.

Фото: Александр Спиридонов

Теги: день влюбленных, северное сияние
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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serho84
Сегодня 10:12

Да,красиво будет!

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