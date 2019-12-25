В День флага РФ Дворцовый мост окрасится цветами триколора

Также цветами российского флага засияют чугунные фонари на Большом проспекте П.С.

В Петербурге 22 августа Дворцовый мост окрасится в цвета российского триколора. В России ежегодно 22 августа отмечается День Государственного флага. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Ленсвет".

Праздничная подсветка включится в воскресенье в 20:50 и будет гореть до рассвета 23 августа. Также цветами российского флага засияют чугунные фонари на Большом проспекте П.С.

Оборудование подсветки может менять цвета и режим светового оформления по команде диспетчера.

Накануне Петербург начали украшать ко Дню государственного флага РФ.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"