В День ВМФ прогремит салют

Артиллерийский салют даст начало параду.

В воскресенье, 26 июля, у Петропавловской крепости прогремит артиллерийский салют из 12 артиллерийских орудий Д-44, которую приняли на вооружение в 1946 году.

Залп холостыми боеприпасами даст начало параду. Семь залпов будут сопровождаться исполнением Государственного гимна Российской Федерации оркестром Военно-морского флота. Вечером также прогремит салют, который ознаменует День Военно-морского флота. Отмечается, что салют дадут и в Кронштадте.

Ранее мы писали, что губернатор отметил, что парад ВМФ в этом году пройдет в необычном формате.

Фото: pixabay