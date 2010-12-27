На парад ВМФ петербуржцев отвезут 90 бесплатных автобусов

Они будут ходить до Форта Константин и улицы Мартынова в Кронштадте.

В Петербурге 28 июля состоится празднование дня ВМФ. Для того, чтобы жители и гости города смогли увидеть Главный парад ВМФ, будет запущено 90 бесплатных шаттлов до Форта Константин и улицы Мартынова. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранс".

Автобусы до форта Константин будут отправляться от вокзала в Ломоносове каждые 5 минут. Они начнут ходить с 7:30 и завершат свои маршруты в 18:00. Второй маршрут предусмотрен для владельцев пригласительных билетов. Для них шаттлы будут ходить от станции метро "Беговая" до улицы Мартынова в Кронштадте. Автобусы пойдут в Кронштадт 7:30 до 9:30, обратно с 13:00 до 18:00.

Транспортное сообщение между Фортом Константин и г. Кронштадт не предусмотрено.

В ЗВО рассказали подробности салюта на День ВМФ в Петербурге.

Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранс"