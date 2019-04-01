В День ВМФ будут доступны дополнительные проходы к Эрмитажу

Меры вводятся из-за ограничения движения по Дворцовой площади.

В субботу, 29 июля, в пресс-службе Эрмитажа сообщили об открытии дополнительных проходов к зданиям Главного музейного комплекса и Главного штаба завтра, 30 июля, в День ВМФ.

В частности, в Главный музейный комплекс организуют вход со стороны Миллионной улицы через Шуваловский проезд (входная зона "Малый Эрмитаж"). К Главным воротам Зимнего дворца получится пройти со стороны Дворцового проезда. Появится возможность оказаться у Комендантского подъезда со стороны Дворцового проезда. Кроме того, в Главный штаб проход осуществится через дополнительный вход с набережной реки Мойки.

Ранее мы рассказывали о том, что факелы петербургских Ростральных колонн зажгут в честь Дня ВМФ.

Фото: Piter.TV, пресс-служба Государственного Эрмитажа