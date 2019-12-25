Факелы петербургских Ростральных колонн зажгут в честь Дня ВМФ

Колонны загорятся с 11:00 до 14:00 и 21:00 до 23:30 в воскресенье, 30 июля.

В субботу, 29 июля, в Комитете по энергетике рассказали, что в Петербурге в честь Дня ВМФ будут зажжены факелы Ростральных колонн.

Колонны загорятся с 11:00 до 14:00 и 21:00 до 23:30 в воскресенье, 30 июля.

Кроме того, специалисты подготовили резервные мощности для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов города, где пройдут основные мероприятия. Дополнительно установлено 10 дизель-генераторных установок. Усилен состав аварийно-восстановительных бригад в Кронштадте.

Ранее мы сообщали о том, что ко Дню ВМФ Водоканал установит 120 дополнительных туалетов в Петербурге и Кронштадте.

Фото: пресс-служба Смольного