Активисты отреагировали на предложение главы США по покупке Гренландии у Копенгагена.

Инициативная группа в Дании "Denmarkification" предложила купить у администрации США штат Калифорния за триллион американских долларов на фоне притязаний со стороны президента-республиканца Дональда Трампа на Гренландию. Такая инициатива собрала уже почти 200 тысяч подписей в свою поддержку. Активисты разместили текст своего плана на официальном сайте. Один из разделов транслитерацией датскими буквами гласит "Сделаем Калифорнию снова великой". Однако никакой информации о том, это за инициативная группа и когда она была создана, на онлайн-ресурсе нет.

Давайте купим Калифорнию у Трампа - следующее большое приключение Дании... Будем честны - Трамп не самый большой поклонник Калифорнии... Он враждовал с её лидерами годами. Мы уверены, что он был бы готов отдать её за правильную цену. предложение от "Denmarkification"

Напомним, что Дональд Трамп еще 7 января, до момента официального вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью США. Иностранный политик подчеркнул стратегическую важность территории для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от российской и китайской угроз. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отметил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом лидер Белого дома отказался дать обещание не использовать военную силу для установления контроля Вашингтона над Гренландией.

Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области.

Фото: сайт Denmarkification