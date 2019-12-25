Подозреваемую с поличным задержала полиция.

В Дагестане женщина продала новорожденного за 800 тысяч рублей. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета РФ. По данным надзорного ведомства, подозреваемая 28-летняя жительница Махачкалы пыталась за деньги "отдать" собственного ребенка знакомой. Инцидент произошел в декабре 2020 года, а сами роды оказались запланированы на февраль 2021 года. "Покупательница" согласилась на сделку, но сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). пресс-служба СК РФ по региону

В результате оперативных мероприятий 26 февраля представители закона задержали подозреваемую. В настоящее время по данной ситуации возбуждено уголовное дело.

Экс-глава МВД Ингушетии задержан по делу об избиении полицейских в ходе протестов.

Фото: Piter.tv