Ахмеда Погорова поймали в Карабулаке.

Экс-глава МВД Ингушетии задержан по делу об избиении полицейских в ходе протестов. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным полиции, подозреваемого искали в течение двух лет.

Погоров задержан в Карабулаке в рамках оперативно-розыскных мероприятий. источник "Интерфакса"

Предположительно, Ахмед Погоров является одним из лидеров протестов, который выступал против соглашения об установлении границы с Чечней. В полиции напомнили, что в апреле 2019 года сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа был объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мартовской акции протеста в Магасе. Также силовики провели не менее восьми обысков в доме подозреваемого и его родственников.

В настоящее время действия бывшего главы МВД по региону квалифицируются по части 2 статьи 282.1 УК РФ ("участие в экстремистском сообществе". Погорова могут посадить на срок до шести лет.

В Дагестане старик стал закладчиком, чтобы из этой профессии ушла его дочка.

Фото и видео: Telegram/Опер слил