В Дагестане старик стал закладчиком, чтобы из этой профессии ушла его дочка

В МВД раскрыли сеть закладчиков, в которой участвовали отец и дочь.

В Дагестане 69-летний пенсионер стал закладчиком, чтобы из этой профессии ушла его дочка. Об этом подозреваемый сообщил представителям МВД по региону. Мужчина дал показания следователям. Ролик опубликован на официальном сайте правоохранительных органов. По информации от местного жителя, нелегальным бизнесом он начал заниматься, чтобы избавить дочку от риска. Он уточнил, что работал с тайниками около двух месяцев. За один день работодатели предложили ему две тысячи долларов.

Я говорю: давай я положу, а ты отходи. Я хотел, чтобы она от этих дел отошла. речь подозреваемого

По информации от сотрудников регионального МВД, пожилой мужчина перевозил и закладывал запрещенные вещества, а его дочка координировала эту деятельность. Она находила клиентов, а также решала вопрос о том, куда именно нужно прятать закладку. В настоящее время оба подозреваемых задержаны.

Чиновник в Дагестане запросил проверку видео с его словами об оппонентах.

Фото и видео: Telegram/Mash