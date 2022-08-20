Все погибшие являлись родственниками, направлявшимися в Ставрополь.

В Дагестане погибли в ДТП семь человек, ехавших на свадьбу в Ставрополь. Об этом журналистам рассказали в региональной пресс-службе правоохранительных органов. В МВД уточнили, что на торжественное мероприятие направились пассажиры "Газели". Однако они попали в смертельную аварию при участии еще одного грузового транспортного средства. Трагедия зафиксирована около 02:30 утра на 30-ом километре трассы "Кочубей — Нефтекумск — Минводы" на территории Ногайского района. Кроме жертв также есть еще пятеро пострадавших. Они госпитализированы с различными повреждениями в местную больницу.

В результате ДТП семь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. пресс-служба МВД по Дагестану

Согласно предварительным сведениям, 60-летний житель города Дагестанские Огни уснул за рулем "Газели". Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом. В списке погибших есть несовершеннолетний. Все жертвы ДТП были родственниками.

Полицейский вырвал ручку автомобиля ночного гонщика.

Фото и видео: Telegram / МВД Дагестан