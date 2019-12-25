В Дагестане нашли тело петербуржца, унесенного селевыми потоками

Спасатели ищут еще четверых туристов.

В Дагестане спасатели обнаружили тело 37-летнего петербуржца в четырех километрах от Карадахской теснины. Мужчину унесли селевые потоки. Об сообщили в пресс-службе СУ СК России по Дагестану. В настоящее время сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры ищут еще четверых туристов.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, в результате кратковременных ливневых дождей и произошедшего схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина Гунибского района были заблокированы более 30 туристов, из которых двое пропали без вести.

Также в населенных пунктах Хаджалмахи и Куппа Левашинского района селевым потоком унесло в направлении реки Казикумухское Койсу автомобиль, в котором находились два человека и грузовой автомобиль, в котором находился 52-летний мужчина. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Ранее один из выживших при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал, как спасались люди.

Фото: Instagram / suskrfrd